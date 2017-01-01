"Это для меня боль, которая теперь уже не пройдет": Елене Яковлевой не разрешили похоронить отца

Елена Яковлева родилась в семье военного. Все ее детство прошло в переездах. Елена часто меняла школы. Больше всего времени в детстве будущая актриса провела в Нижнеудинске Иркутской области. С 70-ых годов ее родители жили в Харькове, а сама Яковлева отправилась покорять Москву.

Ей это удалось. Она является одной из самых успешных и востребованных актрис. Однако вскоре после начала СВО в семье Елены Яковлевой случилось горе - умерла ее мать. Несмотря на то, что с 2017 года актриса состояла в базе сайта "Миротворец" (ресурс признан экстремистским и запрещен на территории России. – Прим.ред.), с большим трудом ей удалось попасть в Харьков и похоронить мать.

Однако на обратном пути пограничники вручили актрисе новый запрет на въезд – теперь уже на пять лет. Спустя год Яковлева узнала, что не стало ее отца. В этот раз ее не пустили в страну и не дали похоронить родного человека. "Это для меня боль, которая теперь уже не пройдет", - призналась актриса в беседе с Надеждой Стрелец.

