Смоленские следователи допрашивают подозреваемого в похищении девочки

Следователи допрашивают подозреваемого в похищении девочки из Смоленска. Задержанного допрашивают следователи, но он не раскрывает мотивов преступления. 9-летнюю Сашу нашли накануне вечером, сейчас её жизни ничего не угрожает. Девочку искали почти трое суток, сотрудникам полиции помогали волонтёры. Всё это время школьницу удерживали в квартире - буквально в нескольких сотнях метров от её дома.

Этого момента родители ждали больше трёх суток. Вот волонтёры выводят девочку из подъезда смоленской многоэтажки. Она разговаривает, в руках любимый плюшевый мишка. И главное – следов насилия нет.

В это время оперативники надевают наручники на хозяина квартиры, в которой нашли ребёнка. Не сопротивлялся, но и объяснять свой поступок в момент задержания не стал.

Утром во вторник весь Смоленск откликнулся на эту беду. Стало известно, что 9-летняя школьница вышла погулять с собакой и домой не вернулась. Испуганного пса во дворе увидели соседи, сообщили матери, а потом – в полицию. Тут же начались активные поиски. К ним подключились МВД, Росгвардия, Следственный комитет, поисковые отряды, просто неравнодушные люди.

Сотни человек работали в штабе, расклеивали ориентировки, обследовали заброшенные здания, подъезды, гаражи, и лесопарки. Версии рассматривали разные. Но одной из них следователи уделили особое внимание. На месте исчезновения ребёнка камеры наблюдения зафиксировали серебристую "Ладу". Машину нашли, эксперты быстро выяснили, что пропавшая школьница некоторое время назад была в салоне автомобиля.

"Машина была детально осмотрена, изъяты представляющие интерес следы и объекты, они были направлены на судебно-генетические экспертизы, результаты экспертизы подтвердили причастность фигуранта к похищению девочки", - сообщила Анастасия Крючкова, старший помощник руководителя СУ СК по Смоленской области.

Со спасённой девочкой сейчас работают психологи. Мотивы похищения пока выясняют. Допрашивают и сожительницу задержанного. Сам он неразговорчив. В суде следователи будут настаивать, чтобы подозреваемого заключили под стражу.