Новое обострение на афгано-пакистанской границе грозит перерасти в затяжной конфликт. В Исламабаде заявили о начале открытой войны с афганскими талибами и обвинили их в экспорте терроризма.

Накануне вечером Кабул начал масштабную военную операцию в ответ на удары по своей территории на прошлой неделе. Атакам подверглись позиции пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной афганцами границы между двумя государствами.

По сообщениям СМИ, талибам удалось сбить пакистанский самолёт и захватить 15 погранпостов. В Исламабаде заявили о жёстком ответе, сообщив об ударах по провинциям Кабул, Пактия и Кандагар.

По данным пакистанской армии, уничтожено более 80 единиц техники, штабы и склады боеприпасов. Погибли 133 афганских военных, более 200 ранены. Услуги посредника в урегулировании конфликта предложил Иран. К прекращению боевых действий и дипломатическому решению призывает стороны Москва.