Собянин: Более 30 тысяч НКО зарегистрировано в Москве

Сегодня Всемирный день некоммерческих организаций. Как рассказал в социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин, в столице зарегистрировано более 30 тысяч НКО.

И около трети из них заботятся о многодетных семьях, поддерживают людей с инвалидностью, участников СВО и их близких, сохраняют культурные и исторические ценности.

Власти города, в свою очередь, оказывают помощь некоммерческому сектору. Так, проводится конкурс грантов мэра, создана целая сеть коворкинг-центров, действует льготная ставка на аренду помещений. Поддержать фонды могут и жители столицы, используя благотворительный сервис на портале mos.ru.