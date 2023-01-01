На Поклонной горе прошла презентация сборника "Героями не рождаются"

Всенародная летопись победы. В Москве в музее на Поклонной горе прошла презентация уже седьмого по счёту сборника "Героями не рождаются". Истории подвигов тех, кто защищает Родину на СВО, присылают со всей страны. Авторы рассказов и очерков - школьники и студенты, учителя и медработники, военные корреспонденты и участники боевых действий.

С 2023 года, когда стартовала акция, организаторы получили около 50 тысяч материалов о героях нашего времени. Более тысячи из них уже опубликованы.

"Это народная любовь, потому что люди подхватили, с удовольствием предоставляют материалы, очерки, рассказы – всё это публикуется. И это пишется живая история", - отметил Александр Головашкин, герой РФ.

"Люди пишут, люди хотят рассказать о своих соседях, о своих друзьях, родственниках. Нам особо важно подчеркнуть, что пишут в том числе и с линии боевого соприкосновения – ребята, которые как раз там воюют. Поэтому проект будет продолжен, и мы призываем всех активно участвовать в нём", - отметил Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.