В Мариинском театре "Хороводы" Щедрина переложили на язык хореографии

Необычная премьера в Мариинском театре. Произведение Родиона Щедрина "Хороводы" переложили на язык хореографии. Получился уникальный балет, где фольклорные мотивы дополняют движения и игра света. На сцене правит музыка, а каждый жест зритель воспринимает как личную историю.

Премьера в Мариинском театре - это почти всегда очередь, аншлаг и …предвкушение. "Хороводы" не просто балет - откровение. Музыка в движении.

Сочинение в "русском духе" Родиону Щедрину заказал японский концертный зал Сантори-холл. Там же в 1989 году и прошла мировая премьера. Тогда Токийский симфонический оркестр, кроме классических инструментов, задействовал деревянные ложки и даже бубенцы русской тройки.

"Хороводы" невозможно спутать с чем-либо ещё кроме русских корней, глубочайших русских корней и звучание необычное, временами загадочные и временами очень завораживающие, но там и огромная энергия тоже прорывается наружу", - отметил Валерий Гергиев художественный руководитель - директор Мариинского театра.

Настоящую музыкальную загадку впервые пытаются разгадать языком балета. Ставил спектакль один из востребованных российских хореографов Вячеслав Самодуров.

"Мне хотелось, чтобы артисты открыли внутреннего зверя, чтобы они выглядели менее культурным в смысле цивилизации. И чтобы их движения на сцене были более естественными и спонтанными, чтобы было ощущение, что танец рождается вот сейчас, в эту секунду, а не что-то отрепетированное и выученное наизусть", - рассказал Вячеслав Самодуров.

Но, конечно, репетировали. Ежедневно. До изнеможения. Декорации на сцене максимально аскетичные. Это бесконечные альпийские луга, где трава выше человеческого роста. Люди теряются в здесь, но зато находят свой микрокосмос.

Мягкий свет - тоже часть декорации. Скромные костюмы не отвлекают. Сюжета нет - на сцене правит музыка. Где каждое движение солистов и кордебалета - это звуки блокфлейты с пастушьей свирельной мелодией и скрипок, в которых вдруг слышится наигрыш гусляра.

В "Хороводах" у Щедрина нет цитат из подлинных фольклорных источников. Мотивы народных попевок воссозданы композиторской мыслью. Так и калейдоскоп движений становится совершенно новым хореографическим произведением, в котором каждый увидит свою историю.