Грозный рев леопарда попал в объектив фотоловушки в Приморье

Уникальный вокал из Приморья. В национальном парке "Земля леопарда" камеры запечатлили необычный момент. Услышать леопарда в дикой природе удается крайне редко. С помощью рычания эти кошки заявляют о своих правах на добычу и территорию, а также общаются с сородичами. Грозный рёв пятнистого хищника на вершине сопки попал в объектив современной фотоловушки с функцией записи звука.

Интересные кадры удалось зафиксировать и специалистам центра восстановления леопарда на Кавказе. Молодой хищник вскарабкался на дерево и вальяжно расположился на ветках. Как объясняют зоологи, такое поведение - это возможность совместить приятное с полезным - отдохнуть вдали от угроз и с высоты выследить добычу.