Элитный украинский спецназ используется командованием ВСУ как обычные линейные пехотные подразделения. Это связано как с банальной нехваткой личного состава, так и с общеизвестным негативным отношением главкома Вооруженных сил Украины Сырского к специальным войскам, сообщили в российских силовых структурах агентству РИА Новости.

По данным силовиков, ВСУ перебрасывают в Сумскую область группу 140-го центра сил специальных операций. ВС России уже ликвидировали несколько групп этого спецподразделения. В частности, было уничтожено подразделение во главе с командиром Ильей Билыком и капитаном Леонидом Семенюком в районе Садков. Также российские бойцы ликвидировали группу под командованием Карачевского около Варачино.

Группировка ВС России "Север" активно действует в Сумской области. Потери противника на этом направлении за минувшие сутки составили до 175 военных. Уничтожено два склада, артиллерийское орудие и станция РЭБ.