Суд признал незаконными четыре платежа Блиновской по кредиту

Арбитражный суд Москвы признал незаконными четыре платежа блогера Елены Блиновской в адрес банка ВТБ для погашения кредита.

Суд обязал банк вернуть около 4,6 миллиона рублей в конкурсную массу "королевы марафонов", передает РИА Новости.

Представитель финансового управляющего Блиновской объяснила, что оспариваемые сделки, совершенные накануне банкротства, привели к тому, что банк ВТБ получил преимущество перед другими кредиторами.

Общая задолженность Блиновской перед ВТБ составляет около 269 миллионов рублей. Этот долг образовался по кредиту, выданному в 2020 году, который был обеспечен поручительством ее мужа и договором залога на квартиру в Москве, а также на земельный участок и дом в Подмосковье.

Обязательства заемщица перестала исполнять с апреля 2024 года. В ноябре 2024 года Блиновскую признали банкротом.

Ранее Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, а также к штрафу в один миллион рублей. Блиновская сочла этот приговор "жестоким".