Николай Коляда в коме в реанимации

Основатель "Коляда-Театра" драматург Николай Коляда был госпитализирован из дома днем 25 февраля. Сейчас 68-летний режиссер находится в реанимации, накануне его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Драматурга ввели в медикаментозный сон, его состояние оценивается как тяжелое, передает "КП-Екатеринбург". "Реанимация, полное подключение ко всему. Дают отдых, пока ничего не изменилось", – сообщила актриса "Коляда-Театра" Тамара Зимина.

В Сети многочисленные поклонники в последнее время отмечали неважный вид драматурга. Ходят слухи, что у Коляды серьезная болезнь, с которой тот борется из последних сил.

Отметим, что несколько лет назад певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) также находилась в коме. Это случилось на фоне тяжелой болезни певицы. У нее были сильно поражены легкие. Врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, затем состояние артистки ухудшилось. К счастью, певица смогла выкарабкаться.