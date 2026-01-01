Путин поручил правительству ускорить внедрение роботов во все сектора экономики

Российское правительство должно принять меры по ускоренному внедрению в различные сектора экономики автономных систем. Поручение кабмину дал президент России Владимир Путин по итогам совещания, которое прошло 16 января.

Как указано в перечне поручений, правительство займется этим вопросом в сотрудничестве с исполнительными органами субъектов федерации. Речь идет об ускоренном внедрении самоходных машин, беспилотных авиационных систем и автономных судов. Также предполагается внедрение беспилотников на железной дороге, широкое использование во всех секторах экономики роботов и систем управления ими.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. В документе указано, что ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Президент ожидает соответствующего доклада до 1 сентября 2026 года.