"Палец в рот не клади": Бероеву посоветовали заключить брачный контракт с молодой женой балериной

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. А на днях стало известно, что 48-летний актер тайно женился на 21-летней балерине Анне Пакратовой.

Говорят, что свадьба состоялась пару недель назад. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Также они отмечают, что он поладил с тещей, которая моложе его на пять лет.

По слухам, влюбленные мечтают стать родителями и будто бы уже посещают клинику репродуктологии. Однако светская львица Алена Кравец почему-то настроена пессимистично относительно этого союза.

"Егору Бероеву идет 49 год. Самое время связать жизнь с молодой, как это принято в среде творческих людей. Как говорится, седина в голову — бес в ребро. Но важно помнить, что такие браки не бывают долгими, вспомните Дмитрия Диброва", - отметила Кравец.

Она посоветовала актеру подстраховаться и подписать с молодой супругой брачный договор, передает Teleprogramma.org. "Сейчас Бероеву может нравиться гибкое тело балерины, но оно будет таким не всегда, да и он будет стареть. Что касается напутствий, то я бы посоветовала Егору заключить брачный контракт. Сейчас молодые такие прыткие, им палец в рот не клади", - рассуждает Алена.

