Путин дал поручения по поддержке многодетных семей

Владимир Путин дал ряд важных поручений по итогам совещания с правительством, которое состоялось в конце января, и большой пресс-конференции.

Кабмину необходимо закрепить право многодетных семей на выплаты при незначительном превышении показателя среднедушевого дохода. А также рассмотреть вопрос о продлении ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до трёхлетнего возраста.

Ещё один пункт касается детских садов, в частности, продления их работы с учётом графиков родителей. Кроме того, по итогам совещания по развитию автономных систем президент поручил принять меры по их ускоренному внедрению в экономику, а также по привлечению участников СВО к разработке беспилотных технологий.