ВС России поразили склады с натовским вооружением в Черноморске

ВС России 27 февраля 2026 года нанесли точечные удары по портовым сооружениям Черноморска Одесской области. Российские войска применили беспилотники "Герань-2", ракеты и артиллерию, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным очевидцев, в результате обстрела поражены портовые склады с недавно выгруженным западным вооружением, а также здания, где размещались подразделения, задействованные в охране порта. Насчитали около 15 взрывов, однако точный подсчет затруднен из-за вторичной детонации.

Аналитики считают, что удары связаны с необходимостью перекрыть маршруты снабжения через Дунай и морские коридоры. Кроме того, разрушение инфраструктуры должно ограничить возможность накопления резервов для украинских войск на южном направлении.