Задержан мужчина, подорвавший авто с бизнесменом во Фрязине

Правоохранительные органы задержали в Ростовской области подозреваемого, который заложил СВУ во внедорожник Nissan Patrol предпринимателя в подмосковном Фрязино.

По данным следствия, подозреваемый - 61-летний садовник Анатолий Молчан. Конфликт с 50-летним предпринимателем Сергеем у него начался тогда, когда тот купил участок по соседству.

Молчану вменяют покушение на убийство и незаконный оборот взрывчатки, сообщили в подмосковном главке СКР. Следователи установили, что этот же мужчина двумя неделями ранее повредил колеса Nissan Patrol.

10 февраля на железнодорожном переезде во внедорожнике Nissan Patrol сработало взрывное устройство. Находящийся внутри предприниматель получил осколочное ранение ноги. Ему понадобилась госпитализация.