Меган Маркл и принц Гарри хоть и отказались несколько лет назад от королевских обязанностей и сбежали из Великобритании в США, но продолжают вести светский образ жизни.

Так, пара отправилась в Иорданию. Супруги посетили круглый стол Всемирной организации здравоохранения, затем отправились в центр досуга для молодежи, где побывали на музыкальном занятии. А вечером прибыли в больницу, где оказывают срочную медицинскую помощь палестинским беженцам.

На второй день принц Гарри и Меган Маркл продолжили свой визит. Пара приехала в центр, где собирают помощь для жителей Сектора Газа. Также супруги посетили центр реабилитации наркозависимых и мероприятие по женскому лидерству. Кроме того, Меган Маркл попала в онкологическую клинику, передает "Бабкин престол 2.0". Принц Гарри также ее сопровождал.

В Сети обсуждают подчеркнуто скромные образы герцогини Сассекской. Для визита в Иорданию Меган Маркл выбрала темные некричащие оттенки одежды, причем наряды оказались достаточно закрытыми. А еще, обратили внимание особо наблюдательные интернет-пользователи, супруга принца Гарри отказалась от обычного обилия ювелирных украшений и вышла в свет даже без помолвочного кольца, оставив только обручальное.

