Пятеро туристов на снегоходах пропали в Пермском крае

Волонтеры и спасатели четвертый день ищут пропавших в Пермском крае туристов. Пятеро россиян решили покататься на снегоходах и перестали выходить на связь.

По данным ТАСС, группа не была зарегистрирована в МЧС. Туристы прибыли из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского района 20 февраля. Они сразу отправились кататься, оставив автомобили.

Туристы планировали вернуться 24 февраля, однако так и не появились. Известно, что им удалось подняться на плато Кваркуш. Машины туристов нетронуты – на том же месте, где их оставили.