В России накрыли производство паленых шоколадок

Во Владимирской области задержали производителей поддельного шоколада известных брендов.

Задержаны четверо жителей поселка Нагорный, что в Покровском муниципальном округе. Им 26, 32, 34 и 47 лет. К своей работе преступная группа привлекала нелегальных мигрантов, которые, ко всему прочему, были обеспечены зарплатой и жильем.

На подпольной фабрике производили кондитерские изделия "Киндер", "Кит-Кат", "Сникерс", "Твикс" и "Рафаелло". Сбыт осуществлялся через соцсети и маркетплейсы.

В общей сложности правоохранители обнаружили и изъяли более 10 тонн готовых продуктов и около 500 тысяч фальшивых этикеток.

в настоящее время подельники арестованы либо находятся под домашним арестом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.