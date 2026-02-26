Пентагон сбил сверхсекретным оружием подозрительный дрон

Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) пришлось закрыть воздушное пространство вблизи небольшого пограничного городка недалеко от Эль-Пасо, штат техас. Причиной стало использование американским Министерством войны сверхсекретной лазерной системы, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Сверхсекретный высокоэнергетический лазер был использован военными, чтобы сбить подозрительный беспилотник. Позже выяснилось, что этот дрон принадлежал Министерству внутренней безопасности, которое почему-то забыло предупредить военных о полете БПЛА. Пентагон, в свою очередь, не счел нужным предупреждать кого-либо об использовании сверхмощного оружия.

Сообщается, что лазер использовался без одобрения FAA. Эксперты по авиационной безопасности утверждают, что это является нарушением закона. Ранее в этом месяце США применили сверхсекретную лазерную систему Пентагона против "дронов мексиканских картелей". Цели на поверку оказались безобидными воздушными шарами.