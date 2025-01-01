"Дима разобьется, но сделает всё": Полина Диброва превозносит бывшего мужа до небес

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. Они расстались мирно и продолжают вместе заниматься воспитанием троих сыновей — Александра, Федора и Ильи.

При этом в Сети долго муссировались слухи о разделе многомиллионного имущества, пока Полина Диброва ясно дала понять, что ей от бывшего мужа ничего не нужно и ушла она от него ни с чем. "Мне ничего не нужно, потому что у меня вся жизнь впереди, я на своих ногах и я знаю, что если чего-то захочу, то добьюсь этого", - заявила в новом интервью Полина.

У Дибровой есть свой женский клуб, благодаря которому она неплохо зарабатывает. Поэтому Полина уверена, что сможет обеспечить и себя и детей. К тому же, утверждает она, Дмитрий Дибров всегда придет на помощь в случае чего, передает "Теленеделя".

"С благодарностью отношусь к Диме и к тому, что он мне дал за годы нашей жизни, я считаю, что этого достаточно, поэтому больше мне ничего не надо. А если моим детям что-то понадобится, то я уверена, что Дима разобьется, но сделает для них все. И даже, если я попрошу помощь, то он всегда откроет двери своего дома и сделает все, чтобы мне помочь", - превозносит до небес бывшего мужа Диброва.

