Собянин встретился с новоселами по программе реновации на западе Москвы

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин встретился с новосёлами, которые начали переезжать в трёхсекционный монолитный жилой комплекс на улице Говорова. Его построили по программе реновации.

Здесь свыше 120 квартир, с улучшенной отделкой - по московскому стандарту. Дом подключен к индивидуальном тепловому пункту, а также оснащён автоматизированной системой контроля учёта энегоресурсов, что позволит экономить на платежах.

Кроме того, обустроена территория вокруг, сделана детская площадка, а для безопасности жителей установлены современное освещение и видеокамеры. А еще в шаговой доступности - метро и объекты соцсферы.