Шпалеру "Дон Кихот с девицами постоялого двора" показали после реставрации

Редкий кадр по случаю уникального события. Сотрудники Музеев Московского Кремля не могут удержаться от соблазна запечатлеть себя на фоне шпалеры под романтичным названием "Дон Кихот с девицами постоялого двора".

Их можно понять. Во-первых, гобелену родом из Франции уже 300 лет. Во-вторых, он невероятно красив. Не зря украшал покои венценосных особ. К тому же, с прошлого века его никто не видел. Кроме реставраторов, разумеется. Они вложили в него душу, мастерство и 7 лет непрерывной работы.

"Прекрасная сохранность! Мы тоже здесь практически ничего не дополняли, никаких тонировок", - отметила Светлана Матюхова, художник-реставратор по тканям высшей категории Музеев Московского Кремля.

Если с лицами заливающихся от хохота девиц все было в порядке, то другим героям повезло меньше. Гобелен его многочисленные обладатели встраивали в пространство всеми доступными способами. Больше всего пострадали милые обезьяны. От них почти ничего не осталось - ни хвоста, ни лапок.

"Это была практика того времени, очень распространённая. Когда картина или гобелен, или шпалера не помещались, их просто обрезали", - говорит Светлана Матюхова.

Что касается художественной ценности этой шпалеры, то она очень высока. Автор живописного оригинала - Шарль-Антуан Куапель. Его серия иллюстраций, посвященная Дон Кихоту, в 18 веке была в Европе невероятно популярной. А гобелены стали настоящим хитом. При том, что стоили баснословных денег. Было девять повторений в разной комплектации. 28 сюжетов, 23 гобелена плюс портьеры. Благодаря им жизнь молодого художника Куапеля наладилась.

"В какой-то момент он стал директором Королевской Академии художеств и даже первым живописцем короля. В данном случае сюжетная композиция напоминает отчасти театральную сцену. Шарль-Антуан Куапель был, в том числе, театральным художником. Видимо, это тоже оказало влияние на него", - рассказала Татьяна Абрашина, хранитель фонда знамён и шпалер, научный сотрудник сектора тканей Музеев Московского Кремля.

В Музеях Московского Кремля - шпалеры из шестого повторения серии про Дон Кихота. Она со временем вышла из моды и пылилась на складах.

"Восемь гобеленов остались непроданными. И их отдали в качестве уплаты за мебель королевскому мебельщику, который поставлял новую мебель для Версаля. И вот этот мебельщик, по всей видимости, и нашел покупателя для этих гобеленов. Всего у него было 8. Четыре оказались в Московском Кремле - в первой половине 19 века они уже были в Малом Николаевском дворце", - пояснила Светлана Амелёхина, заведующая сектором тканей Оружейной палаты Музеев Московского Кремля.

Затем они перекочевали в Большой Кремлевский дворец. Их обрезали, прибили к стене. В начале 20 века, после революции, с ними обращались бережно. Но нынешняя реставрация этот гобелен буквально спасла.

"Эта красота будет радовать нас на различных выставках, которые мы будем делать. Эта красота будет частью комплекса тех шпалер, которые нам еще предстоит отреставрировать", - отметила Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.

Самая большая загадка - как эти шпалеры попали в Россию? Кто их купил и привез? И разгадать её хочется, чтобы сказать этому человеку большое спасибо.