Попавшие на стройплощадку лосихи выбрались в лес

Домой, но... организованно! Двух лосих, которые забрели на стройплощадку на северо-востоке столицы, вернули в лес. Правда, для этого пришлось разбирать забор.

Сохатые бродили по территории Социального дома "Ярославский", который сейчас закрыт на реконструкцию. Лосихи отчаянно искали выход, увязая в снегу почти по шею.

Оставлять отчаявшихся подруг на стройплощадке было опасно и для них самих, и для рабочих. Пришлось вызвать специалистов Московского зоопарка. Те, оценив обстановку, решили действовать нестандартно. Строители демонтировали часть ограждений, создав для сохатых своеобразный коридор. Обе самки намёк поняли сразу - и устремились чётко по маршруту, причём столь стремительно, что и уговаривать их не пришлось. Так обе туристки вернулись домой - в парк "Лосиный остров".