В Московском зоопарке отмечают день полярного медведя

Сегодня во всем мире отмечают день полярного медведя. В честь этого в Московском зоопарке подготовили специальную программу. Сейчас в уличном вольере самец Терпей плещется в бассейне, а медведица Айка радуется небывалым сугробам. Еще трое полярных хищников встречают праздник в подмосковном центре, где им преподнесут вкусные подарки.

Почти у всех этих белых медведей - сложная судьба, и сотрудники зоопарка приложили немало усилий, чтобы восстановить здоровье животных и подарить шанс на жизнь. Однако иногда даже огромных усилий бывает недостаточно. Например, как в случае с Диксоном, за которого переживала вся Москва.

"Диксон из краснокнижного медведя превратился в символ спасения. Его история показала, когда мы объединяемся, когда включаем сострадание, мы способны подарить шанс тому, у кого, казалось бы, его нет. Пока мы помним Диксона, мы будем беречь всех его собратьев в Арктике", - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.