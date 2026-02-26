Раскрыто название тайного клуба американской элиты

Список из двух тысяч имен, датированный 2023 годом, раздобыл независимый журналист Дэниэл Богуслав. В опубликованном изданием New York Post перечне – члены тайного Богемского клуба, куда входит американская элита.

Достоверность списка подтвердил один из членов клуба. При этом в самом клубе газете заявили, что не ведут списка членов из-за строгой секретности. Однако, отмечает издание, судя по всему, произошла утечка информации о некоторых членах элитного, сверхсекретного клуба для мужчин в Калифорнии.

Из списка следует, что в Богемском клубе состоят известный американский актер и режиссер Клинт Иствуд, бывший мэр Нью-Йорка миллиарадер Майкл Блумберг, экс-гендиректор Google Эрик Шмидт и другие влиятельные люди. В перечне также бывший ведущий вечернего шоу Конан О'Брайен и судья верховного суда Кларенс Томас.

Авторы подчеркивают, что многие в Америке и во всем мире считают Богемский клуб зловещей организацией в стиле иллюминатов, которая является кукловодом всех глобальных событий. Долгое время в Богемском клубе состоял покойный бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Говорят, что к нему присоединились многие влиятельные люди на протяжении всей истории, включая Ричарда Никсона и Рональда Рейгана.