В Смоленске задержали сожительницу подозреваемого в похищении ребенка

В Смоленске задержали сожительницу мужчины, который похитил девятилетнюю школьницу.

Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах Смоленской области. Будет ли женщина в роли подозреваемой, пока неизвестно. Ранее она проходила по делу как свидетель.

Известно, что девочку скрывали именно в квартире сожительницы. Девочка провела там почти трое суток. Женщину проверят на причастность к преступлению. На допросе она заявила, что девочку представили ей в качестве племянницы.

"В случайные квартиры детей похищенных не везут. Значит, человек мог знать, что квартира используется для преступных намерений", - заявил "Аргументам и Фактам" криминалист Михаил Игнатов.

Про отношения сожительницы и ее мужчины известно немного. Со слов дочери задержанной, мужчина был вспыльчив и ревнив, а женщина страдала алкогольной зависимостью.

"Она рассказывала, что он ее контролировал, считал минуты, когда она шла в магазин, и потом спрашивал ее, где она была", - поделилась она телеканалу РЕН.

Девушка в последнее время не поддерживала общение с матерью из-за ее пагубной привычки. О том, что в квартире незаконно удерживалась несовершеннолетняя девочка, она не знала.

24 февраля школьница вышла из квартиры на улице Маршала Еременко выгуливать собаку и не вернулась. Пес пришел домой один.

Спустя три дня ее обнаружили в квартире соседнего дома. Ребенок не пострадал, но не говорит, что с ним произошло. С девочкой работают психологи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. Ранее он был судим за хранение наркотиков. Фигурант дела отказывается давать показания и сотрудничать со следствием.

Известно, что до похищения мужчина полгода следил за девочкой - мать ребенка неоднократно видела машину около школы.