ВС России ответили на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданским объектам на российской территории. Российская армия нанесла за период с 21 по 27 февраля два массированных и шесть групповых ударов по предприятиям украинского ВПК, объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, поражены места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО за неделю сбили 22 управляемые авиационные бомбы, 50 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности "Нептун" и пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго". Также в зоне СВО уничтожен 2041 беспилотник.

Благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Карповка в ДНР. Под контроль ВС России перешли также Краснознаменка в Днепропетровской области и Графское в Харьковской области.