Кабул заявил об ударе по пакистанскому "ядерному центру"

Афганистан заявил, что нанес удар по "ядерному центру" Пакистана. Еще одной целью, по данным Кабула, стал военный объект, сообщил афганский телеканал Ariana News.

Как сообщил телеканал со ссылкой на местные источники, в больницы Исламабада доставлены сотни погибших и раненых. Уточняется, что удары были нанесены по военному центру в районе Кокаль провинции Хайбер-Пахтунхва и еще одному пакистанскому ядерному центру.

Афганистан вечером 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных. Бои идут вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами. В Кабуле заявили, что это ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил о больших потерях с афганской стороны, передает РИА Новости.