"Страх и беспомощность": актриса Ольга Павловец рассказала о потере памяти

Ольга Павловец сыграла главную роль в сериале, исполнив роль учительницы рисования, которая отправилась в провинциальный городок, чтобы вступить в наследство, однако по дороге попала в авиакатастрофу и потеряла память.

"Она начинает жизнь с чистого листа в прямом смысле этого слова. Мне, как актрисе, было интересно воспроизводить это состояние человека, когда ты впитываешь жизнь заново, показать этот страх и беспомощность… С одной стороны, это трагедия и очень сложное испытание. С другой, в этом что-то есть", - рассказала Ольга Павловец.

Актриса отметила, что для нее было важно показать свою героиню до авиакатастрофы и после, насколько сильно она изменилась. "Прежде всего — она должна была измениться визуально, поэтому я придумала короткую стрижку на вторую часть, более свободный стиль в одежде, который, безусловно, диктовали обстоятельства", - отметила актриса в беседе с "Вокруг ТВ".

Съемки проходили на Кубани, и у Ольги Павловец остались приятные впечатления от работы. "Все локации были очень живописные. Мы много снимали в горах, местных селах. Причем местные жители и их дети тоже принимали участие в съемках. Нас постоянно угощали различными вкусностями: и сырами потрясающими, и молоком свежайшим. Это были очень красивые съемки! Свежий воздух, горные реки, коровы, которые постоянно к нам выходили. Конечно, такая работа оставляет след и невероятно вдохновляет", - заключила актриса.

