ПВО сбила за пять часов 44 украинских дрона над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурными средствами ПВО в период с 8.00 мск до 13.00 мск 27 февраля перехвачено и уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, над территорией Курской области уничтожено 22 украинских беспилотника. 14 дронов ВСУ сбито над Белгородской областью, шесть – над Республикой Крым. По одному неприятельскому БПЛА ликвидировано над территорией Брянской области и акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны отчитались о работе ПВО в течение ночи на 27 февраля. За это время противовоздушная оборона перехватила и уничтожила над регионами России 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.