Столичные водохранилища начали готовить к весеннему половодью

Специальные весы, длинная рейка, лопата и снегоход помощнее. Это все, что нужно инженеру-гидрологу зимой для плодотворной работы.

Промчаться так получается далеко не всегда. После каждого снегопада сугробы в лесах и полях, а именно там сейчас работают гидрологи, все выше и выше. Пробираться тяжело. Техника вязнет.

Но сейчас не время жаловаться на погоду. Впереди весна. Вот-вот в столицу придет плюсовая температура. Снег начнет быстро таять и моментально превратится в воду. А половодье, поясняют гидрологи, проблема уже пострашнее огромных сугробов. Но ее можно избежать. Именно поэтому с начала декабря специалисты контролируют высоту снежного покрова и определяют его массу и плотность. Такое исследование помогает спрогнозировать, какой именно объем воды образуется, когда растают все сугробы.

"Мы делаем замеры точки. Это десять точек в поле и десять точек в лесу. Поле - это на протяжении трех километров. Лес - это километр. То есть на протяжении километра мы делаем замеры снегосъемки", - рассказала Мария Зайцева, инженер участка эксплуатации водохранилища гидротехнических сооружений.

Причем, замеры проводят вблизи основных искусственных резервуаров столицы, куда и поступает вся талая вода. Для водохранилищ, которые обеспечивают город огромными запасами питьевой воды, слишком обильные осадки зимой серьезная проблема. Нужно вместить весь объем и не превысить допустимую норму. Впрочем, даже несмотря на рекордные снегопады в этом году, ситуация, например, в Истринском водохранилище остается стабильной.

Пока еще рано делать прогнозы. Оттепель может внести неожиданные коррективы. И тогда уровень воды вырастет, но, скорее всего, незначительно. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, воду постепенно и в небольших объемах начали сбрасывать через гидротехнические сооружения.

"55 процентов водохранилища сейчас свободно. И сработка водохранилища началась в зависимости от выпадения осадков. Производится снегомерная съемка. Определяется количество поступающей воды, естественно с коэффициентом стока. И под эту воду мы плавно зимой срабатываем водохранилище", - отметил Юрий Гусев, начальник Истринского гидротехнического узла.

И если уровень воды в искусственных резервуарах можно регулировать, то как быть, например, с небольшими СНТ и дачными поселениями. Там ведь тоже скоро начнет таять снег и потекут реки. Местные коммунальщики, конечно, проводили уборку, но только на центральных дорожках и аллеях. А на участках выросли сугробы с человеческий рост. И это уже проблема самих владельцев. Валентина боится представить, что будет с ее хозяйством. Неужели весной все уйдет под воду?

А это значит, что могут серьезно пострадать участки. Погибнут растения. Но все же есть способы, как обезопасить свое хозяйство во время паводков. Оттепель в столицу придет уже в начале марта. В первые дни месяца воздух прогреется до пяти градусов. Но резкого таяния снега ожидать не стоит. Сам по себе март, предупреждают синоптики, месяц нестабильный. Так что могут еще вернуться холода.