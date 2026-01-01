Предсказано обрушение рынка смартфонов

Самое сильное падение в истории переживет в 2026 году мировой рынок смартфонов. Как сказано в отчете International Data Corporation, объемы поставок смартфонов в мире сократятся на 13% в годовом исчислении - до 1,1 миллиарда единиц.

По словам специалистов, это не временное сокращение, а "цунамиобразный шок". В IDC подчеркнули, что рынок будет падать из-за кризиса оперативной памяти, вызванного высокими ценами на компоненты. Это вызовет не просто временный спад; но ознаменует собой структурную перестройку всего рынка.

Подчеркивается, что больше всего пострадают производители недорогих смартфонов. Рост себестоимости компонентов неизбежно приведет к резкому росту цен гаджетов. Лучше ситуация у производителей премиальных устройств: Apple и Samsung смогут не только пережить бурю, но и потенциально расширить свою долю рынка.