Собянин рассказал о реорганизации бывшей промзоны "Огородный проезд"

Бывшая промзона "Огородный проезд", чья площадь превышает 330 гектаров, будет реорганизована, сообщил Сергей Собянин.

Уже возведены частный образовательный комплекс и два бизнес-центра, а также - 500 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время строятся еще жилые комплексы, две школы и два детских сада, технопарк.

Как уточнил глава города, в формирующемся районе будут сделаны железнодорожный путепровод, подъездные дороги к домам и соцобъектам. Строятся новые дороги, реконструируются уже имеющиеся.

Подробности - в посте мэра.