Тайно вышедшая замуж певица Елка: "Грустные мысли от осознания того, что не исправить уже ничего"

В конце января стало известно, что Елизавета Иванцив (настоящее имя певицы Елки) вышла замуж. 43-летняя артистка предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому даже столь важное событие держала в секрете. Новость Елка объявила с помощью клипа на новую песню, в котором предстала с супругом, и предъявила обручальное кольцо.

Кстати, ходят слухи, что певица беременна. Если это правда, то для артистки это будет первый ребенок. А меж тем летом Елке исполнится 44 года. В новом интервью певица призналась, что не любит подводить итоги.

"Куда же вы меня к стеночке припираете? Я не люблю рассуждать на тему того, чтобы я исправила, потому что какие-то очень грустные всегда мысли от осознания того, что не исправить уже ничего. Было и было, выдохнули, побежали дальше. А к чему стремлюсь? К этому набившему оскомину пресловутому балансу, где у меня все еще достаточно сил на воплощение моих идей, и где у меня все еще огромное количество рвения эти идеи генерировать. Это то, к чему я обязательно буду стремиться, а для этого "всего лишь навсего" надо быть здоровеньким человеком", - заключила певица.

При этом Елка не скрывает, что не является ярым адептом спорта и правильного питания. Артистка старается следить за собой, но, как и обычному человеку, ей бывает лень. Тем не менее, она посещает косметолога и старается регулярно делать зарядку, передает lady.mail.ru.

