В Кремле оценили заявления Швеции о российском дроне над Мальме

Абсурдом назвали в Кремле заявления Швеции о российской принадлежности дрона, перехваченного минувшей ночью близ порта Мальме. Заявление шведского министра обороны Пола Йонсона прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ВС Швеции ранее сообщили, что в 10 километрах от порта Мальме был нейтрализован беспилотник. Дрон летел по направлению к находившемуся на стоянке французскому авианосцу "Шарль де Голль". Поскольку в районе Балтийского моря находился и корабль ВМС России, дрон "приписали" Москве.

Представитель Кремля признался, что ничего не знает об этом происшествии — не видел сообщений и не располагает информацией о деталях. Тем не менее, ясно, что заключения Стокгольма основаны лишь на факте присутствия российского военного корабля в проливе Эресунд в шведских территориальных водах. Делать на этом основании вывод, что беспилотник также российский – абсурд, приводит слова Пескова РИА Новости.