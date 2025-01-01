Российские спецслужбы располагают информацией о подготовке киевским режимом диверсий на черноморских газопроводах. Об этом рассказал в пятницу, 27 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, компетентные службы и ведомства в России "фиксируют попытки киевского режима подготовиться к таким диверсиям новым".

Информация о планах Украины устроить диверсионные акты на "Голубом" и "Турецком" потоках неоднократно доводилась до турецких коллег, цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины, арестованный в Италии по подозрению в координации диверсии на "Северных потоках", является отставным капитаном Вооруженных сил Украины. Также украинец работал в Службе безопасности Украины (СБУ).

Диверсиями на трубопроводах киевский режим не ограничился. В 2025 году он санкционировал серию атак на коммерческие суда в Черном море. Российский лидер Владимир Путин заявил, что подобные нападения на танкеры – это пиратство, совершаемое в особой экономической зоне другого государства. Президент России предупредил, что если подобное не прекратится, наша страна может "отрезать Украину от моря", несдобровать и пособникам террористической деятельности Киева.