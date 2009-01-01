Обнародовано душераздирающее письмо принца Уильяма брату Гарри: "Мама гордилась бы тобой"

Принц Уильям послал душераздирающее письмо своему брату, принцу Гарри, когда они были разлучены. Текст послания британские СМИ вспомнили после очередного витка конфликта детей Карла III.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл отправились в Иорданию с благотворительным визитом. Официально отрекшиеся от монаршей семьи герцог и герцогиня не могут представлять дворец, но люди восприняли поездку как королевский тур. Встречали Гарри и Меган не хуже, чем принца и принцессу Уэльских. Это разозлило Уильяма. По слухам, он грозится после восшествия на престол задать брату трепку.

В свою очередь Гарри об Уильяме старается больше не говорить публично. Его мемуары "Запасной" и интервью Опре Уинфри до сих пор обсуждает весь мир. Так, несколько лет назад в беседе с журналисткой герцог Сассекский говорил, что безмерно любит старшего брата. Однако, когда Опра попросила подробно рассказать об их отношениях в настоящее время, Гарри ответил: "Как я уже сказал, я очень люблю Уильяма. Мы вместе прошли через ад, и у нас есть общий опыт, воспоминания, но мы идем разными путями. В данный момент отношения "космические". И время, надеюсь, все лечит".

До свадьбы же принц был невероятно близок с Уильямом. Так, в 2009 году, во время десятинедельного пребывания на сборах в провинции Гильменд Гарри из последних сил боролся за свою страну. Чтобы поддержать брата, Уильям послал ему короткое письмо. "Мама тобой гордилась бы", — заверил старший сын принцессы Дианы.

Это короткое письмо снова напечатали британские СМИ. Только теперь приурочив его к визиту Гарри в Иорданию. Мол, герцог и герцогиня Сассекские во время поездки подняли несколько очень важных вопросов по теме беженцев, чем продолжили дело принцессы Дианы.