Россиянам покажут редкое астрономическое явление

Малый парад планет смогут наблюдать россияне с 28 февраля. Редкое явление продлится несколько дней, рассказал доцент-практик департамента электроники, телекоммуникаций и приборостроения Политехнического института ДВФУ Петр Южаков.

Ученый советует уехать за 15-20 километров от городов, чтобы световое загрязнение не мешало наблюдать за явлением. В малый парад планет войдут Венера, Меркурий, Сатурн и Юпитер, они выстроятся в ряд.

Наблюдать парад можно будет примерно до 4 марта. Лучше всего вести наблюдение на закате — в это время Меркурий и Венера находятся близко к Солнцу. А с помощью оптики можно будет также увидеть также Нептун и Уран, передает ТАСС.