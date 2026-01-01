Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине может быть завершен до промежуточных выборов в Соединенных Штатах. В ноябре там планируют переизбрать Палату представителей и Сенат.

Как заявил Зеленский Sky News, отвечая на соответствующий вопрос, "сейчас я думаю, что у нас есть шанс". Однако, по его словам, многое будет зависеть от того, как пройдут оставшиеся до промежуточных выборов месяцы.

При этом предположение Зеленского о том, что новый раунд мирных переговоров может состояться в начале марта, вызвало скепсис и критику. Читатели издания Le Figaro отмечают, что утративший легитимность президент Украины "ничего не подпишет, пока не получит от нас 90 миллиардов евро". Главу киевского режима уличили в лицемерии и попытках сделать хорошую мину при плохой игре, а также предложили ему вновь стать клоуном.

Ранее источники рассказали, что во время телефонного разговора американский лидер Дональд Трамп и Зеленский разошлись в мнениях по поводу сроков завершения конфликта на Украине. Президент США потребовал поторопиться и покончить с боями в течение месяца. Глава киевского режима заявил, что надеется на окончание конфликта в 2026 году.

Между тем лидер британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй заявил, что у американских властей есть способ прекратить конфликт на Украине всего за сутки — выдвинув ультиматум главе киевского режима. Если Владимир Зеленский откажется выполнять требования Соединенных Штатов, Гэллоуэй сулит ему судьбу итальянского диктатора Бенито Муссолини.