В Кремле не видят существенных изменений в позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что трехсторонний формат "Россия - США - Украина" остается в повестке дня. Европейские же покровители киевского режима продолжают накалять психологическую обстановку на континенте, используя лозунг "российской угрозы". В этот раз появившийся в шведском порту Мальмё неизвестный дрон, как всегда, голословно объявили принадлежащим нашей стране.

Репортаж Александра Панюшкина