Собянин пообщался с новоселами, переехавшими по программе реновации на западе Москвы

Стало намного светлее и просторнее, говорит семья Киселевых. Трехлетняя Ева сразу идет осматривать самое важное - балкон. Ведь в старой квартире его просто не было. Вместе с мамой маленький дизайнер принимает решения по оформлению новой квартиры и уже строит планы на будущее: "Я буду отдыхать, спать. Тут телевизор смотреть. А там мама, папа будут спать".

Просторные коридоры и комнаты - все по московскому стандарту реновации. А это значит, квартиры полностью готовы к переезду, везде качественная отделка, розетки и светильники.

"С новосельем вас. Новый дом рядом с вашим старым домом, так что все остается по-прежнему: и школы, и детские сады", – сказал мэр столицы Сергей Собянин во время общения с жителями.

Трехсекционный жилой комплекс на западе Москвы выполнен по индивидуальному проекту. В подъездах - помещения для колясок и велосипедов, комнаты консьержей. На первом этаже здания разместят магазины и предприятия сферы услуг. Во дворе - детская площадка и зоны отдыха.

"В этот дом будут переезжать два дома, которые выселяются в связи с моральным устареванием. Дом находится в Можайском районе. Район, который активно переселяется и преобразуется", - сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы.

А значит, требуется и современная инфраструктура. Всего в нескольких минутах ходьбы от новостройки полным ходом идет капитальный ремонт школы.

"Ведутся работы по ремонту внешних инженерных сетей. Параллельно проводятся работы по реконструкции внутри здания. Проводятся замены оконных блоков, ремонта фасада", - рассказал Виктор Остроумов, начальник управления, департамент капитального ремонта города Москвы.

За год старое здание превращается в образовательный центр с современными кабинетами, медиатекой и лабораториями. Реконструкция по программе "Моя школа" - это не просто косметический ремонт. Здание меняют полностью - от фундамента до крыши, включая планировку. А на территории появится спортивный кластер.

Можайский - активно развивающийся район на западе Москвы, в котором проживает более 145 тысяч горожан. За последние годы здесь было многое сделано для повышения качества жизни. Основная часть мероприятий реализована в рамках программы "Мой район", разработанной по инициативе мэра.