Правительство сформирует перечень поручений по итогам доклада кабмина в Госдуме

Правительство сформирует перечень поручений с учетом всех замечаний и предложений, которые высказали фракции в ходе ежегодного доклада кабмина в Государственной думе.
Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина, где подвели итоги состоявшейся в среду встречи с депутатами. Особое внимание - конкретным срокам исполнения.
Еще один вопрос касался изменений в законодательстве в деревообрабатывающей отрасли. Новые нормы позволят обеспечить восстановление лесов – в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике.
Также обсудили решения, принятые на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
"На заседании приняты значимые решения, необходимые для укрепления транспортной связанности наших стран, запуска прямого железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии, а также развития конкуренции на пространстве Союзного государства и активного сотрудничества в области международного правосудия. Важно обеспечить выполнение задач, которые были поставлены нашими президентами. В том числе – качественную подготовку основных направлений реализации союзного договора на следующие три года. Продолжим слаженную командную работу правительств России и Белоруссии – во всех этих областях", - сказал Мишустин.