Правительство сформирует перечень поручений по итогам доклада кабмина в Госдуме

Правительство сформирует перечень поручений с учетом всех замечаний и предложений, которые высказали фракции в ходе ежегодного доклада кабмина в Государственной думе.

Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина, где подвели итоги состоявшейся в среду встречи с депутатами. Особое внимание - конкретным срокам исполнения.

Еще один вопрос касался изменений в законодательстве в деревообрабатывающей отрасли. Новые нормы позволят обеспечить восстановление лесов – в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике.

Также обсудили решения, принятые на заседании Высшего госсовета Союзного государства.