Москвичам рассказали, когда растают сугробы

Первая половина марта в столичном регионе принесет, во всей вероятности, положительную температурную аномалию. Такой прогноз высказал в пятницу, 27 февраля, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам метеоролога, "первая половина марта действительно, скорее всего, будет существенно выше нормы". В частности, первый день календарной весны будет теплее, чем полагается по климатической норме, на два-четыре градуса.

Шувалов предположил в интервью РИА Новости, что похожая погода простоит в Москве и Подмосковье практически всю первую декаду марта.

В то же время главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что снежный покров в Московском регионе может сохраниться до конца апреля. Многое будет зависеть от темпов уборки снега. Эксперт предположила, что сугробы в столице уменьшатся в 1,5-2 раза в ближайшие две недели.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что активное весеннее половодье ожидается в столичном регионе из-за рекордного количества выпавшего снега. Выпавший в Москве и Подмосковье объем снега в переводе на воду соответствует примерно 5 миллионам кубических метров — это 2 тысячи олимпийских бассейнов или свыше 70 лет непрерывного принятия душа.