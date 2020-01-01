Агата Муцениеце и Зепюр Брутян столкнулись на светском рауте в Москве: максимально неловкая ситуация

Бывшая и нынешняя жены Павла Прилучного публично никогда не задевали друг друга, но народ уверен, что Агата Муцениеце и Зепюр Брутян терпеть друг друга не могут.

Когда дамы встретились на светском рауте в Москве, окружающие их люди ахнули. Агата и Зепюр как ни в чем не бывало пришли на презентацию в особняк на Малой Ордынке. Обычно организаторы подобных мероприятий учитывают насколько гостям комфортно друг с другом и приглашают кого-то одного из конфликтующих пар. На этот раз случился просчет. Неловко было и актрисам и всем окружающим.

36-летняя Муцениеце два месяца назад родила третьего ребенка. Выход в свет для Агаты стал долгожданным событием, она даже посетила салон красоты, чтобы блеснуть на ковровой дорожке. Актрисе сделали вечерний макияж и собрали волосы в элегантную прическу. Она предвкушала светский раут.

Агата надела блестящий джемпер оверсайс с высоким воротом, белую плиссированную юбку макси и туфли на каблуках. Сопровождали Муцениеце коллеги — актриса Наталья Бардо и певица Ольга Серябкина.

Зепюр же, судя по фотографиям с мероприятия, пришла одна. Для выхода в свет она выбрала соблазнительный корсет и джинсы. Выглядела Брутян сногсшибательно и, по мнению пользователей Сети, без труда затмила Агату.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили в браке девять лет. Актриса родила от партнера по сериалу "Закрытая школа" двоих детей — дочь Мию и сына Тимофея. Супруги развелись в 2020 году. Спустя два года Прилучный отвел под венец Зепюр Брутян. Пара воспитывает сына Микаэля.