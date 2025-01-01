Роспотребнадзор предупредил о новой угрозе от мигрантов: паразиты наступают

Паразитарные болезни остаются одной из приоритетных проблем общественного здравоохранения в мировом масштабе. Об этом предупредил в пятницу, 27 февраля, Роспотребнадзор.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, вопросы совершенствования эпидемиологического надзора за паразитарными болезнями обсудили на заседании коллегии Роспотребнадзора.

Эксперты подчеркивают: особую актуальность приобретают риски завоза паразитарных заболеваний иностранными гражданами, прибывающими в Российскую Федерацию, в том числе для трудовой деятельности.

Однако российские специалисты реализуют комплексный подход в борьбе с паразитарными заболеваниями. Проводится непрерывный мониторинг и оценка эпидемиологической ситуации, достигнуты значительные успехи в лабораторной диагностике.

В 2025 году сообщалось, что в России наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости менингококковой инфекцией. Медики поясняли, что "с точки зрения детского населения мы потихоньку справляемся", однако с приезжими иностранцами сложнее, ведь миграционные потоки — это меняющиеся группы людей.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин рассказал, что для повышения общественной безопасности в России введут административную ответственность за уклонение иностранцев от медицинского освидетельствования. Наказывать за это хотят штрафами с возможностью выдворения из России. Депортации, согласно этим поправкам, подлежат и мигранты, у которых выявили опасные инфекции.