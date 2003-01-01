86-летний Виторган показал редкое фото повзрослевшей дочери Этель

Эммануил Виторган в 2003 году женился на Ирине Млодик. Супруга подарила актеру двух дочерей Этель и Клару. Пожилые родители души не чают в наследницах.

Сестрички Этель и Клара, как отмечают поклонники Виторгана, хорошенькие, словно куколки — кудрявые волосы, пухленькие щечки и большие выразительные глазки девочек никого не оставят равнодушными. А 86-летний актер и его 63-летняя жена не скрывают, что благодаря дочкам у них началась вторая молодость.

Эммануил Гедеонович все свободное время старается посвящать девочкам, артист даже берет их с собой на работу. А иногда Этель и Клара с папой и мамой выходят на сцену "Виторган-клуба".

Накануне, 26 февраля, в звездной семье отметили важную дату. Старшей дочери пары Этель исполнилось 8 лет. В честь такого события Виторган опубликовал в своем блоге свежее фото наследницы. На снимке девочка позирует в белом платье, а ее волосы собраны бантами в хвостики. Кадр актер сопроводил искренними пожеланиями в адрес дочери. Он назвал малышку невероятно добрым и умным ребенком.

"Доченька, наша дорогая Этеличка! С 8-летием! Наша умничка, сама доброта! Будь счастливой!" — написал Эммануил Гедеонович.

Поклонники артиста присоединились к поздравлениям. Пользователи Сети оставили под постом сотни доброжелательных комментариев. Народ удивился, как же быстро повзрослела малышка Этель.

Отметим, Виторгана и Младик часто критикуют из-за того, что они стали родителями в преклонном возрасте. Сам Эммануил Гедеонович в одном из интервью признался, что понимает, что никогда не увидит внуков от своих младших дочек. "Я бы мечтал увидеть наших девочек на свадьбах, но боюсь, что не дотяну. Боюсь очень!!" — говорил артист.

