Ледяной дождь обрушится на Центральную Россию в последний день зимы

Теплый атмосферный фронт будет проходить через территорию Центрального федерального округа в период с 28 февраля по 2 марта. Об этом предупредили в Гидрометцентре России.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, из-за этого в центральной полосе России ожидается повышение температуры до положительных значений, осадки в виде снега, мокрого снега, переходящих в дождь, местами — гололед и ледяной дождь.

Поскольку регионы Центральной России накроет оттепель и пройдут дожди, выпавший ранее снег будет интенсивно таять. Метеорологи предупредили, что существует риск подтопления талыми водами пониженных участков местности, в том числе городских территорий с пониженной пропускной способностью ливневой канализации.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов пообещал, что первая половина марта в столичном регионе принесет, во всей вероятности, положительную температурную аномалию. В частности, первый день календарной весны будет теплее, чем полагается по климатической норме, на два-четыре градуса.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина отмечала, что в столице март начнется уверенным потеплением: воздух прогреется до плюс четырех градусов. Повезет, если циклон пойдет с запада на восток — тогда подобная погода сохранится надолго.