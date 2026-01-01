Извлекаемых запасов нефти в России хватит на 62 года

Геологических извлекаемых запасов нефти в России хватает, по текущим оценкам, на 62 года. Об этом рассказал в пятницу, 27 февраля, вице-премьер России Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс.

Согласно презентации Новака, представленной на открытой встрече со студентами в "Сириусе", рентабельные запасы нефти в России оцениваются примерно в 15 миллиардов тонн, которых хватит на 32 года. Геологических извлекаемых запасов нефти, по подсчетам экспертов, около 31 миллиарда тонн — этого объема хватит на 62 года.

Как пояснил вице-премьер, в будущем мы будем вынуждены не наращивать добычу, а сохранять имеющийся уровень: "Это будет делать все более сложно. При этом в мире в целом ухудшаются условия для добычи, поэтому основная борьба и конкуренция идет за технологии".

Нынешние совокупные мировые рентабельные запасы нефти оцениваются в 176,7 миллиарда тонн. Россия по запасам нефти находится на четвертом месте после Саудовской Аравии, Ирана и Ирака, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что наша страна больше не бензоколонка для Европы — экономика России претерпевает позитивные структурные изменения, поэтому "теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить".

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете нашего государства в 2026 году будет менее 20%. Правительство рассматривает возможность снижения базовой цены на нефть для обеспечения сохранения ФНБ и снижения давления на валютный рынок.