Выдвинута пугающая версия исчезновения туристов в Пермском крае

Зыбучий снег мог стать причиной задержки группы туристов на снегоходах в Пермском крае. Такую версию выдвинул в пятницу, 27 февраля, чемпион России по эндуро (мотоспорт по бездорожью) Александр Коробов.

В региональном главке МЧС подтвердили, что в районе плато Кваркуш потеряна связь с пятью туристами на снегоходах, которые отправились в поход в составе незарегистрированной группы.

Коробов сообщил в комментарии РИА Новости, что хорошо знает район происшествия. Сложность заключается в том, что сейчас там "плохой снег для передвижения: сверху — небольшой наст, который проваливается, а там снег как зыбучие пески, его называют "крупа". Из-за такого зыбучего снега техника проваливается и плохо едет.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус подтвердил, что снежный покров в той части Пермского края достигает метра, а в лесных массивах, в горах он может быть еще выше. Это затрудняет передвижение. Кроме того, сильный ветер до 15 метров в секунду вызывает метели, которые заметают следы и замедляют ориентирование. Температура в 20 градусов мороза в таких условиях ощущается еще ниже.

Между тем остается загадкой судьба семьи Усольцевых — супруги с маленькой дочкой и собакой пропали 28 сентября, отправившись в однодневный поход к горе Буратинка (Красноярский край). Выдвигались самые разные версии — от несчастного случая до решения семьи скрыться. В конце января поиски возобновили по поручению следствия в рамках уголовного дела.

При этом Генпрокуратура официально озвучила причину гибели туристической группы на перевале Дятлова в 1959 году — эта трагедия десятилетиями будоражила умы и вдохновляла кинематографистов. Замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков заявил, что современные средства и методы подтвердили: туристы погибли при сходе лавины, покинув палатку и не сумев вернуться назад из-за снега и плохой видимости.