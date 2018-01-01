Современное поколение воинов: о героях России, защищающих Родину на передовой

Это тот редкий случай, когда у посетителей музея Вооруженных сил наград не меньше, чем на витринах экспозиции. Некоторые военнослужащие еще два дня назад были на передовой. Сейчас – в парадных мундирах.

Андрей Алексеенко служит на запорожском направлении. О своей специальности - беспилотниках - рассказывает подробно и с удовольствием. Тем более, что поводов для гордости в последнее время достаточно: "Оптоволокно очень активно стало использоваться с прошлого года. Это прорыв наших техников, наших умов, который значительно облегчил работу. Он не засекается, он не глушится. Катушки раньше были маленькие, до 5 километров. Сейчас есть уже до 23 километров в свободном полете, в охотничьем режиме до 23".

На передовой времени на общение почти нет. Есть боевое задание и короткие часы отдыха. Надо успеть поспать, решить бытовые вопросы, если повезет - позвонить семье.

"Мы работаем, в первую очередь - это работа. Ты не задумываешься о том, что происходит в мире. У тебя есть четкий приказ, четкая работа, которую ты выполняешь. Все наблюдение за новостями, все остальное – это все во время отдыха. Естественно, мы радуемся, когда проходим. А когда ты на самой линии соприкосновения, ты не замечаешь, продвинулся ты, не продвинулся. Ты выполнил работу, тебе доложили, что работа сделана, ты рад этому".

Никита Сыромятников уничтожил восемь опорных пунктов противника. Был тяжело ранен, но от эвакуации отказался и продолжил выполнять боевые задачи. Сыромятников не хотел подвергать риску сослуживцев, поэтому с поля боя его вынесли ночью, когда ухудшилась погода и видимость. Сейчас Никита Сыромятников учится в военном вузе, после продолжит службу, чтобы обучать уже своих молодых коллег. Самому Герою России всего 24 года, наивысшую награду он получил еще в звании ефрейтора. Признается, что не любит давать интервью. Несмотря на заслуги, ведет себя скромно.

"С утра задачи поставят. Приехал, сказали. Есть, допустим, военнослужащие, которые работают как инструкторы. Обучить там чему-то, подсказать. Я уже ходил на боевую задачу, поэтому могу вновь прибывшим показать, подсказать", - говорит он.

Выдержку и стойкость без поправки на возраст демонстрирует и медсестра Ангелина Солопова. Когда началась спецоперация, девушка еще училась в университете. Сейчас ассистирует хирургам в полевом госпитале. Говорит, что не имеет права на переживания, потому что должна поддерживать раненых пациентов.

"Нам привозят раненых, мы проводим операции, и далее раненых мы отправляем уже на следующий пункт эвакуации. Был случай, когда привезли пациента, у него было ранение сердца. Говорили, что шансов выжить у него было очень мало, но в итоге пациент выжил и отправился на следующий этап эвакуации", - вспоминает Ангелина.

Привыкшие к постоянному стрессу и опасности герои спецоперации часто рассказывают о своей службе буднично, как о работе в офисе.

"Я награжден за уничтожение вражеского танка и вражеской БМП "Брэдли", в одном бою уничтожил. Медаль "За отвагу" у меня – за то, что я был врио командира штурмовой роты. И какое-то время я был штурмовиком. Медаль "За отвагу" у меня за то, что я со своей группой лично захватил шесть блиндажей противника", - рассказал Иван Сабуров, командир танкового взвода.

Уроженец Башкортостана с необычным именем Василь Ямалетдинов о патриотизме и служении Родине с детства знал не понаслышке. Его старший брат - ветеран чеченской кампании. Когда пришло время, уже сам Василь отправился на СВО.

"Я родом из Республики Башкортостан. Подписал контракт в 2018 году, стал офицером полтора года назад. На СВО оказался как все. Жена, дочка и мать с братом поддерживают постоянно. Пишут, звонят, спрашивают, как дела", - рассказывает Василь.

Он трижды был тяжело ранен и каждый раз имел полное право уйти на гражданку, никто бы не осудил. Но Василь после лечения всегда возвращался в строй. В конце 2025-го рота под командованием Ямалетдинова одной из первых вошла на малую родину Нестора Махно – в Гуляйполе. За многочисленные подвиги и участие в освобождении важного города звезду Героя капитану Ямалетдинову в Кремле вручил Владимир Путин.

Кроме Василя Ямалетдинова, звания Героя России также удостоен генерал-лейтенант Арутюн Дабринян, генерал-майор Евгений Ковылин, полковники Вячеслав Веденин и Александр Фабричнов, подполковник Инал Гериев, старшие лейтенанты Сергей Каримов и Владимир Силенко, лейтенант Михаил Король.

"Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами. Это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами, настоящие патриоты России", - сказал президент.

Российский лидер в поздравительном слове особо отметил преемственность поколений. Участники спецоперации на деле доказали, что достойны подвига предков: "2026 год объявлен Годом единства народов России. Мы чтим эту священную сплоченность и знаем, что испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы. Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками. И сегодня в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы России представители всех народов нашей огромной страны".

23 февраля – еще и праздник со слезами на глазах. День, когда нужно вспоминать о тех, кто после боя уже не вернется. Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих сил специальных операций.

"К сожалению, с вами нет больше ваших защитников, защитников ваших семей. Но Родина, защищая которую они ушли из жизни, защищая которую они погибли, всегда будет рядом с вами. И я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь, о том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас и, самое главное, помочь вам поднять на ноги, поставить на ноги ваших, наших детей. Вы знаете, что я постоянно говорю об этом и требую от представителей всех уровней власти – и муниципальных, и региональных, и федеральных, и ведомственных – постоянно уделять внимание этим вопросам. И буду делать это и дальше в таком же постоянном режиме", - пообещал глава государства.

На передовой День защитника Отечества отмечали с поправкой на боевую обстановку. Построение и награждения – исключительно в блиндаже под землей, подарки в честь праздника – во время проверки документов на блокпостах.

Быстрые поздравления в полевых условиях окончены, подарки в машине, пора в путь. Водители и механики, штурмовики и снайперы, операторы дронов и медики, артиллеристы и бойцы сил специальных операций, которые 27 февраля отмечают свой профессиональный праздник, мотострелки и разведчики, повара и командиры вместе приближают долгожданный день, который для всех станет лучшим подарком.